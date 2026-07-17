Un ancien sélectionneur de l’Espagne charge Lamine Yamal

Parmi les têtes d’affiche de la Coupe du monde, Lamine Yamal est sans doute celle qui a le moins marqué les esprits. Et pourtant, le prodige du FC Barcelone se retrouve à un match d’être champion du monde. Malgré des performances mitigées jusqu’ici, est-ce qu’un sacre de l’Espagne face à l’Argentine dimanche pourrait lui permettre de rêver du Ballon d’Or cette année ? Pour l’ancien sélectionneur espagnol Javier Clemente, la réponse est négative.

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«S’il peut remporter le Ballon d’Or cette année ? Non, absolument pas. Je ne pense pas qu’un joueur de 18 ans (19 ans en réalité) puisse être considéré comme le meilleur au monde. De plus, Lamine Yamal n’a pas réalisé une grande Coupe du monde. Il a mieux joué avec Barcelone qu’avec l’équipe nationale durant ce tournoi », a confié l’ex-entraîneur de l’OM à WinWin.