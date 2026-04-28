Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

LdC : le PSG et le Bayern Munich battent un record historique

Par Matthieu Margueritte
Neves et Vitinha @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Le spectacle est au rendez-vous dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern MUnich. Après une première période très prolifique (3-2 pour le PSG), les deux équipes sont reparties sur de très hautes bases. Grâce au but de Luis Diaz, le Bayern n’est plus mené que 5-4.

La suite après cette publicité

Un score historique en Ligue des Champions. Selon Opta, cette demi-finale est désormais le plus prolifique de toute l’histoire de la Ligue des champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier