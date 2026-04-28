LdC : le PSG et le Bayern Munich battent un record historique

Le spectacle est au rendez-vous dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern MUnich. Après une première période très prolifique (3-2 pour le PSG), les deux équipes sont reparties sur de très hautes bases. Grâce au but de Luis Diaz, le Bayern n’est plus mené que 5-4.

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Un score historique en Ligue des Champions. Selon Opta, cette demi-finale est désormais le plus prolifique de toute l’histoire de la Ligue des champions.