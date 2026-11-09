L’Angleterre fracasse Manchester United, la folle statistique subie par le Real Madrid

Manchester United est la risée de l’Angleterre

Match nul 4-4 pour les Red Devils face à Aston Villa après avoir remonté deux longueurs de retard à deux reprises et égalisé dans les tout derniers instants.« La grande évasion partie 2 » s’exclame le Manchester Evening News, quelques jours après l’incroyable remontée face à la Roma, les hommes de Michael Carrick ont refait le coup face aux Villans. Mais cette fois-ci, pas question pour la presse anglaise de se montrer dithyrambique à l’image du Manchester Evening News qui souligne. « Les Reds ne peuvent pas compter que sur le chaos sur leur campagne. » Et il faut dire qu’il y a urgence pour Manchester United qui pointe à la première place relégable et qui avec 30 buts concédés est tout simplement l’équipe des cinq grands championnats européens à avoir concédé le plus de buts depuis le début de la saison. Le Daily Mail, ne s’y trompe pas et fustige la formation mancunienne en indiquant. « Les retours ne sauveront pas United et l’échec Carrick » avant de poursuivre « Manchester n’a pas une équipe de foot, mais une collection d’accros à l’adrénaline. Avec le temps cela ne sera pas suffisant. Les joueurs de Carrick sont tellement déficients qu’ils ne pourront pas garder leur entraîneur plus longtemps, ils ont l’air non entraînés. » Voilà qui a le mérite d’être clair.

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Le vestiaire du Real Madrid n’en peut plus

Malgré la bonne dynamique et les huit victoires consécutives toutes compétitions confondues des Madrilènes, AS met l’accent sur un point, à savoir le nombre de fautes subies par les hommes de José Mourinho en championnat depuis le début de la saison. Avec 171 fautes subies, le Real est tout simplement l’équipe qui a subi le plus de fautes. Et d’après le média, le thermomètre a explosé à Mestalla, où les Madrilènes ont subi 26 fautes soit une toute les 3 minutes 30, le plus haut total depuis le début de saison. Ce sentiment de mauvais traitement arbitral n’est pas nouveau au sein du club, mais la situation commence désormais à affecter directement les joueurs et la colère est importante dans le vestiaire. Et le média ne s’arrête pas là et fait la comparaison avec les autres cadors du championnat. L’Atlético arrive loin derrière le dans le classement avec 113 fautes subies et le Barça encore plus loin, en avant-dernière position avec 108 fautes subies. Et AS met également en avant les joueurs les plus régulièrement touchés et là aussi le Real est présent en masse avec 4 de ses joueurs à savoir Bellingham Mbappé, Vinicius et Güler qui figurent dans le top 10. Derrière le premier Blaugrana, à savoir Lamine Yamal, n’arrive qu’en 18e position précise le quotidien espagnol.

La loi de l’Inter

L’Inter a sorti les crocs pour venir à bout de Côme 2-0 dans le choc de cette 11e journée de Serie A. « La Loi de l’Inter », placarde la Gazetta dello Sport, alors que les Intéristes, profitant dans le même temps du match nul 1-1 de la Lazio à Naples, reviennent à la seconde place à une longueur des Romains. Il ne fallait pas arriver en retard à Giuseppe Meazza puisque les Intéristes ont créé l’écart dès le début de rencontre grâce à Pio Esposito et Marcus Thuram avant même la 20e minute de jeu.