Le Real Madrid a un plan clair pour son mercato hivernal !

Le Real Madrid attire les meilleurs joueurs. Considéré par beaucoup comme le meilleur club du monde, le Real n’hésite pas à s’aligner sur des montants pharaoniques pour recruter de grands joueurs. Et alors que ça fut le cas avec Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Gareth Bale par le passé, les Merengue ont déboursé près de 100 millions d’euros pour recruter Jude Bellingham cet été. Un recrutement qui porte ses fruits tant le milieu anglais rayonne dans le jeu et par ses statistiques formidables (13 buts et 3 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues).

Et après un mercato estival intelligent avec les venues d’Arda Guler, Kepa, Fran Garcia ou encore Joselu, les ouailles de Carlo Ancelotti réalisent un début de saison de grande qualité. Deuxièmes de Liga, les joueurs de la capitale ont battu le Barça la semaine passée lors d’un Clasico mémorable pour Jude Bellingham, auteur d’un doublé. Ainsi, et comme tout va bien à Madrid, le Real ne devrait réaliser aucun transfert cet hiver comme l’avance Marca. En ce qui concerne les départs, les joueurs qui souhaiteraient s’en aller lors du prochain mercato auraient alors carte blanche d’après le quotidien ibérique.