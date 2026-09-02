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Ligue 1

Lille-PSG : l’arbitre de la rencontre revient sur les polémiques

Par Valentin Feuillette
2 min.
Eric Wattellier @Maxppp
Lille 2-2 PSG

La polémique n’est pas totalement retombée, mais Éric Wattellier a tenu à remettre les choses au clair. Dans un entretien accordé à L’Indépendant, l’arbitre de Lille-PSG est revenu sur la fin de match particulièrement animée du 28 août, marquée par l’égalisation parisienne de Marquinhos à la 90e+5 minute. Alors que le temps additionnel annoncé était de trois minutes et que plusieurs Lillois, dont Olivier Létang, avaient dénoncé un « scandale », l’arbitre assure avoir appliqué strictement le règlement. « Pendant ce temps additionnel le gardien de Lille est resté au sol et a perdu un certain temps qui doit aussi être ajouté », explique-t-il. Wattellier précise avoir prévenu les deux entraîneurs et son quatrième arbitre qu’il y aurait « trois minutes plus une », soit « quatre minutes minimum ». Une minute supplémentaire justifiée également par une perte de temps du latéral gauche lillois sur une remise en touche. « C’est une accumulation de perte de temps qui doit être ajoutée pour respecter l’équité de la rencontre, ce qui a été fait », affirme-t-il.

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L’arbitre est également revenu sur l’épisode de Berke Özer, resté au sol après avoir capté un centre d’Achraf Hakimi à la 90e+2. Les images de la « ref cam » avaient montré Wattellier demander au gardien lillois de se relever, en l’avertissant qu’une minute supplémentaire pourrait être ajoutée. « Réglementairement il n’y avait rien de choquant », estime-t-il, assurant avoir expliqué sa décision aux dirigeants lillois dans le tunnel. « On sait que la moindre décision arbitrale défavorable contre une équipe est prétexte à contestation, à se défausser et ne pas regarder les manquements que, peut-être, son équipe a eus », poursuit-il. Et de conclure avec une pointe d’amertume sur la place de l’arbitre dans le football actuel. « C’est toujours la facilité de s’en prendre à l’arbitre même si réglementairement tout est clair et carré », regrette Wattellier. Pour lui, cette controverse « n’a pas lieu d’être », même si elle « fait partie du football circus ».

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