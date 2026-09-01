Jordan Ferri résilie son contrat avec la Sampdoria

La Sampdoria a officialisé ce mardi le départ de Jordan Ferri. Le club italien a annoncé avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain français pour une résiliation à l’amiable de son contrat.

La suite après cette publicité

Arrivé à la Sampdoria avec l’ambition de poursuivre son aventure en Italie, Jordan Ferri est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. La formation génoise lui a souhaité « toute satisfaction » pour la suite de sa carrière.