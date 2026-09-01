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Jordan Ferri résilie son contrat avec la Sampdoria

Par Valentin Feuillette
Jordan Ferri avec la Sampdoria @Maxppp

La Sampdoria a officialisé ce mardi le départ de Jordan Ferri. Le club italien a annoncé avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain français pour une résiliation à l’amiable de son contrat.

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Arrivé à la Sampdoria avec l’ambition de poursuivre son aventure en Italie, Jordan Ferri est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. La formation génoise lui a souhaité « toute satisfaction » pour la suite de sa carrière.

Pub. le - MAJ le
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