La très belle histoire de Federico Gatti, passé de maçon à international italien

En pleine mutation, la sélection italienne essaye de se renouveler alors qu'elle n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. C'est pour cela qu'on a vu le jeune attaquant de Zurich Wilfried Gnonto faire ses grands débuts à 19 ans. En défense, la révolution est aussi en marche puisqu'il faut préparer la succession de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Le jeune Giorgio Scalvini (18 ans, Atalanta) a notamment été appelé pour la toute première fois tout comme un certain Federico Gatti. Âgé de 23 ans, ce dernier a réalisé une saison pleine en Serie B avec Frosinone (5 buts et 2 offrandes en 35 matches). Recruté cet hiver par la Juventus qui l'a laissé terminer l'exercice avec les Leoni, le natif de Rivoli vit actuellement une trajectoire ascendante. Utilisé contre l'Angleterre (0-0), il a réalisé une belle première et Roberto Mancini croit en lui pour le futur : «sur Gatti, si je l'ai fait jouer c'est parce que je pense qu'il peut devenir un très bon défenseur pour l'avenir.»

Une première qui pourrait donc en amener d'autre alors que son avenir à la Juventus se dessine tout doucement. Dernièrement, La Repubblica a annoncé que le technicien de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri avait été convaincu par les performances de Federico Gatti. Ce dernier obtiendrait le statut de numéro 3 derrière Matthijs de Ligt et Leonardo Bonucci mais devant Daniele Rugani. Profitant des finances assez limitées de la Juventus et démontrant de belles choses sur le terrain, Federico Gatti va rejoindre les Bianconeri avec un statut inattendu. À lui de profiter de la tournée américaine où la Juve affrontera le Real Madrid, le FC Barcelone et Guadalajara pour continuer à gagner des points. Le directeur sportif de Frosinone Francesco Angelozzi lui voit un grand avenir : «pour moi, Federico peut facilement être titulaire à la Juve, à l'Inter ou à Milan, mais aussi à Manchester City avec Guardiola. Il est prédestiné et a le potentiel pour jouer dans un grand club.»

Maçon il y a encore 4 ans et en Serie D il y a un an

Bénéficiant de nombreux compliments, Federico Gatti aurait pu prendre un chemin bien différent et a dû batailler fort pour en arriver là. En effet, il n'avait que 17 ans quand son père s'est retrouvé au chômage. Une perte d'emploi qui a obligé Federico Gatti à arrêter ses études pour travailler et participer financièrement à l'entretien de sa famille. Formé à Alessandria (club actuellement en Serie B), il a dû rejoindre les clubs amateurs de Pavarolo Calcio et de l'Asdc Verbania où il s'entraînait les soirs après le travail. Se forgeant dans la difficulté, Federico Gatti s'est peu à peu défait de ses petits travaux et a finalement rejoint Pro Patria en Serie D en septembre 2020. Alors âgé de 22 ans, il savourait au moment de sa signature : «il y a 2 ans j'étais maçon et j'installais des fenêtres, le soir je m'entraînais dans la boue, les champs gelés et le froid... J'ai vécu beaucoup d'expériences positives et négatives tout m'a aidé à grandir et à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui je signe mon contrat de professionnel, le mien, car j'aurais été prêt à tout pour en arriver là, à renoncer à tout, à lutter contre tout et tout le monde... mais je tiens à remercier mes agents et surtout ma famille, ma femme qui m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles et se sont réjouis avec moi dans les plus beaux moments...»

Réussissant sa première saison et rejoignant en un an le monde professionnel à Frosinone, il a rapidement récupéré le temps perdu. Passant de la Serie D à la Serie A en deux ans tout en devenant international italien, Federico Gatti pouvait difficilement s'attendre à une telle ascension. «Aller à la Juve est une si grande émotion que ma famille a été choquée» a-t-il notamment expliqué après ses débuts internationaux. Pourtant issu d'une famille fan du rival, le Torino, Federico Gatti attend avec impatience le début de saison avec la Juventus pour enfin fouler les terrains de Serie A. Malgré une certaine appréhension légitime, le défenseur central a hâte d'en découdre avec ce nouveau défi : «ces semaines de travail en équipe nationale m'ont beaucoup aidé à goûter à la Serie A : l'intensité et la vitesse changent beaucoup. Il y a beaucoup plus de qualité : je ferai tout pour être prêt. Et j'ai déjà compris l'importance de ce à quoi je vais faire face.» De la maçonnerie à la Juventus, Federico Gatti a empilé les pierres pour enfin atteindre ses rêves.