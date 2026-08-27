Bordeaux : le transfert de Dilane Bakwa va permettre de payer les salaires

Toujours dans l’attente d’une issue concernant leur avenir, les Girondins de Bordeaux ont trouvé une bouffée d’air bienvenue pour leur trésorerie. Le club va pouvoir s’appuyer sur une rentrée d’argent liée au mécanisme de solidarité pour régler les salaires du mois d’août des joueurs et des salariés selon les informations de Sud-Ouest.

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Cette somme provient du transfert de Dilane Bakwa, formé à Bordeaux et parti de Strasbourg pour Nottingham Forest à l’été 2025 contre environ 35 M€. Grâce à l’indemnité de solidarité de 3,75 %, les Girondins doivent percevoir 1,5 M€, une somme qui tombe donc à point nommé dans une période où les finances du club sont particulièrement fragiles.