Ballon d’Or : Lamine Yamal et le FC Barcelone retournent totalement leur veste

France Football peut se frotter les mains. Depuis une semaine et l’annonce des 30 joueurs nommés, le Ballon d’Or n’a presque jamais fait autant parler. Les absents, dont Désiré Doué, Bradley Barcola, Raphinha, Pedri ou encore Dani Olmo, ont beaucoup fait parler. Certains joueurs aussi sélectionnés, à l’image de Vozinha, Sadio Mané ou encore Julián Quiñones. Mais ce qui occupe surtout la presse sportive ce sont les déclarations des principaux candidats au titre. Le premier à avoir dégainé est Kylian Mbappé (27 ans). Meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, le Français estime avoir de grandes chances de rafler la mise. Ce, même s’il n’a pas remporté de titres majeurs. KM10 multiplie donc les sorties médiatiques ces derniers jours pour défendre sa candidature.

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Lamine Yamal au départ : «je ne vais pas mendier»

Il peut compter sur le Real Madrid. Après avoir boycotté le trophée après l’échec de Vinicius Jr en 2024, le club espagnol soutient Mbappé. José Mourinho n’hésite pas à plaider pour sa cause face à la presse. Ses coéquipiers, eux, se font plus discrets même si Ibrahima Konaté l’a assuré publiquement de son soutien. Cela tranche avec le FC Barcelone, qui fait front commun derrière le candidat choisi par le club : Lamine Yamal. El Chiringuito assure que les Blaugranas vont multiplier les actions pour soutenir leur joueur dans la course au BO durant les prochains jours. Il y a une semaine pourtant, le génie espagnol refusait d’entrer en campagne et de se vendre pour obtenir des votes.

«Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de vous. Mon travail avec le Barça et l’équipe nationale a été incroyable. J’ai des options, j’ai fait une excellente année. Mais on verra. Je ne pense pas avoir besoin de faire campagne. Je suis fier de ce que j’ai accompli et je ne peux rien demander de plus. C’est votre travail, je ne vais rien mendier». Nous étions le 8 septembre. Quelques jours plus tard, le footballeur de 19 ans a radicalement changé de stratégie de communication. «Kylian Mbappé et moi sommes les meilleurs joueurs du monde pour moi ! C’est très clair pour moi, et tous ceux qui regardent les matchs le savent. Maintenant, je pense mériter le Ballon d’Or cette année pour ce que j’ai gagné», a avoué le champion du monde 2026 à Movistar+ le 14 septembre.

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Une semaine après : «je pense mériter le Ballon d’Or»

A deux semaines de la fin des votes (28 septembre), Lamine Yamal a décidé d’opter pour une communication plus offensive, écartant au passage certains candidats parmi ses coéquipiers (Rodri notamment) ou ses adversaires (Harry Kane, les joueurs du PSG). Contrairement à Mbappé, il peut compter sur tout son club dans sa campagne pour le BO, à commencer par celui de son entraîneur, Hans Dieter Flick. « Oui, c’est mon joueur, Lamine Yamal est un joueur du Barça et il mérite le Ballon d’Or. Lamine possède une qualité exceptionnelle, il est spécial, personne ne fait ce qu’il fait.» Arrivé cet été, Gabriel Jesus est aussi derrière lui. «Le Ballon d’Or pour Lamine Yamal ? Oui, absolument. Vu son jeu et sa saison jusqu’à présent, je pense que Lamine a le potentiel pour remporter le titre. J’ai eu la chance de m’entraîner avec de grands joueurs, et Lamine en fait partie. Tout ce qu’il fait paraît facile.»

Rodri, qui est un prétendant au titre et qui a été élu MVP du dernier Mondial, est aussi avec lui. «Le club a choisi de soutenir Lamine. Il estime que c’est lui le joueur qui mérite le plus cette récompense, et c’est tout à fait légitime. J’espère qu’un joueur espagnol remportera le titre». Du côté de la direction, Deco vote aussi Lamine Yamal. «Je pense qu’il est le candidat idéal. Je n’ai aucun doute là-dessus, même si chacun défendra sa position. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça et a pu participer à la Coupe du Monde après une blessure. La saison dernière, il a été un élément clé de la victoire en Liga. J’aime le football. C’est comme à l’époque où Leo (Messi) dominait et gagnait. Dans ce cas précis, il n’y a pas vraiment de débat. »

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Il est l’élu du Barça

Le président Joan Laporta partage le même avis comme il l’a avoué la semaine passée. « Les joueurs doivent aussi être reconnaissants envers le Barça pour l’opportunité que le club leur donne de remporter ces trophées. Je vais toujours vouloir qu’un joueur ou une joueuse du Barça soit Ballon d’Or. Lamine Yamal ? Oui, j’aimerais beaucoup qu’il gagne le Ballon d’Or. Je serais ravi qu’un joueur du Barça, ou qu’une joueuse du Barça, le gagne. Lamine est un gars très mature, un génie.» Hier soir, il en a remis une couche au micro de la COPE. « Je serais ravi que Lamine remporte le Ballon d’Or, et je pense d’ailleurs qu’il le mérite.» Jorge Mendes, l’agent du footballeur, a aussi défendu son client. «Le Ballon d’Or est pour Lamine Yamal, c’est lui qui le mérite le plus. Il est de loin le meilleur au monde, et vous le savez tous.»

Pourtant, certaines voix s’élèvent et estiment qu’il n’est pas le favori pour ce titre. C’est le cas d’Álvaro Benito, journaliste pour la Cadena SER. «Si l’on parle de performances individuelles, l’année d’Harry Kane a incontestablement été phénoménale. Si l’on parle de titres, personne n’en a remporté plus que Fabián Ruiz.» Plus discrets que Mbappé et Lamine Yamal, Harry Kane, qui a le soutien total du Bayern Munich, et Fabian Ruiz, qui ne peut pas vraiment compter sur le PSG qui a décidé de ne désigner aucun joueur à soutenir dans la course au BO, ont aussi leurs chances. Il reste à savoir quelle stratégie sera la meilleure. Pour Lamine Yamal et le Barça, qui se sont alignés sur la communication de KM10, l’attaque est la meilleure des défenses.