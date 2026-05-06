C’est déjà la panique pour Arsenal face au PSG et au Bayern Munich

Road to Budapest. Le 30 mai prochain, Arsenal sera de la partie lors de la finale de la Ligue des Champions. Les Gunners se sont qualifiés hier soir face à l’Atlético de Madrid (1-0, 2-1 aux scores cumulés). Dans le camp anglais, c’est forcément la joie. Après la rencontre, Mikel Arteta, dont l’attitude n’a pas été appréciée par les Colchoneros lors de la fin de la rencontre, a confié : «c’est une soirée incroyable, nous avons de nouveau écrit l’histoire ensemble. L’accueil que nous avons reçu avant le match était formidable. Un travail incroyable.» Un sentiment qui n’était pas forcément le même de la part des médias et des consultants, assez déçus par cette 1/2 finale retour.

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Arsenal attend le PSG ou le Bayern

C’est le cas de Wesley Sneijder. « Arsenal devrait être très reconnaissant envers l’arbitre ce soir (hier). Il y a eu un contact évident avec Simeone. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas tombé qu’il n’y a pas faute. Il y a également eu un autre penalty pour Griezmann qui n’a pas été sifflé. Pour moi, c’étaient des penalties indiscutables. » Pas pour les arbitres de la rencontre, qu’Arteta a d’ailleurs félicité. Sneijder a ensuite ajouté : « j’avais envie d’appeler l’UEFA après 35 minutes pour qu’elle annule le match, qu’elle ordonne aux joueurs de quitter le terrain et qu’elle annonce Bayern Munich contre PSG comme finale de la Ligue des champions. Franchement, ce match est d’un ennui mortel. »

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Mais Arsenal sera bien en finale de la Ligue des Champions. Il reste à savoir contre qui. Tout se jouera ce soir à l’Allianz Arena entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Les Londoniens ont été interrogés sur le sujet après le coup de sifflet final. David Raya a botté en touche. « Nous avons été très occupés tout au long de la Ligue des champions. Nous avons hâte de jouer à Budapest.» Buteur hier soir, Bukayo Saka a, lui, avoué : « allons, mec… tu ne peux pas me demander ça. Je serais obligé de donner une réponse toute faite pour les médias. Au fond de vous, vous savez qui nous voudrions affronter en finale. » Selon l’Evening Standard et d’autres médias britanniques, Saka fait référence au PSG, l’équipe qui avait éliminé Arsenal de la Ligue des champions la saison dernière en demi-finale.

Les Gunners ne seront pas favoris

Que ce soit Paris, pour une revanche, ou les Bavarois, les deux équipes font déjà office de favorites face aux Gunners. C’est l’avis de Thierry Henry. «Si nous abordons la finale avec la même mentalité face au PSG ou au Bayern Munich, ce sera une autre histoire. Ces équipes possèdent cette qualité et cette puissance offensive supplémentaires qui peuvent punir toute approche trop conservatrice. Arsenal a prouvé qu’il pouvait rivaliser et gagner même en forçant le jeu. C’est un progrès, et je suis fier du travail accompli par Mikel. Mais pour soulever le trophée, il nous faudra sans doute retrouver cette liberté offensive et cette conviction lors de cette grande soirée. On verra. J’espère que nous y parviendrons.»

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Wesley Sneijder est du même avis. « Regarder Arsenal contre l’Atlético Madrid n’avait rien d’une demi-finale de Ligue des Champions. Il manquait d’intensité, de créativité et de véritable qualité dans les 30 derniers mètres. En finale, j’ai du mal à les imaginer inquiéter une équipe comme le PSG ou le Bayern Munich. Au vu de ce qu’on a vu ce soir, ce sera une victoire facile pour l’une ou l’autre équipe. À ce niveau, on s’attend à du spectacle et du football de haut niveau, mais on en était loin. » Arsenal sera donc dans la peau de l’outsider en finale de la Ligue des Champions. En attendant, les Gunners peuvent savourer, eux qui peuvent toujours remporter la C1 et la Premier League.