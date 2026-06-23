CdM 2026 : Mbappé explique son coup de gueule contre l’Irak

C’était l’une des images de la nuit à Philadelphie. Après une interminable attente de plus de deux heures, les équipes de France et d’Irak ont pu revenir sur la pelouse, une fois l’assurance que les orages étaient définitivement terminés. Mais la pelouse avait été rendue quasiment impraticable en raison des fortes pluies. Des techniciens chargés d’éponger les énormes flaques sur la pelouse ont été appelés à la rescousse, pour que le jeu puisse reprendre.

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C’est là que l’on a vu Kylian Mbappé s’agacer sérieusement contre eux, râlant auprès de l’arbitre et de certains officiels. Qu’est-ce qui contrariait le capitaine français ? « Ce n’était pas de l’agacement. C’est juste que la partie où l’on attaquait était gorgée d’eau mais qu’ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où l’on défendait et pas l’autre. C’était un désavantage, et je voulais qu’ils passent le même temps pour nettoyer les deux parties du terrain. Ou quitte à choisir, nettoyer celle où l’on attaque et que ça ralentisse de l’autre côté (rires). Mais ils n’y étaient pour rien, on leur a dit d’aller là-bas et l’autre groupe n’était pas prêt », a expliqué le double buteur de la soirée en zone mixte.