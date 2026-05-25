Real Madrid : 2 recrues stars annoncées par Enrique Riquelme

Candidat à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme s’est exprimé ce matin dans les colonnes de Marca. Il a notamment promis de grands noms aux Merengues. Ce soir, il en a remis une couche lors d’un entretien accordé à ABC. «Nous avons recruté deux stars internationales (…) J’ai un accord selon lequel, si je deviens président, deux stars internationales majeures joueront pour le Real Madrid. Deux stars essentielles pour le projet sportif à court, moyen et long terme.» Il a ensuite assuré qu’il annoncerait les noms durant les deux prochaines semaines.

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En ce qui concerne le futur coach, il a avoué respecter José Mourinho tout en assurant qu’il n’est pas forcément le meilleur choix selon lui. Il est en revanche plus fan de Jürgen Klopp. «J’adore Klopp. Je l’ai déjà dit en 2021. C’est un bon manager et un bon entraîneur, mais j’apprécie aussi d’autres entraîneurs, pas seulement Klopp. D’ailleurs, Klopp travaille maintenant pour Red Bull. On verra ce qui se passera dans les prochains jours, mais évidemment, j’adorerais le voir entraîner le Real Madrid, tôt ou tard. Ce dont je suis convaincu, c’est que le Real Madrid ne peut pas se permettre d’expérimenter avec les entraîneurs. Ce n’est pas un club pour ça. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de passer deux saisons sans projet. Quand je dis que les meilleurs doivent arriver, je veux dire les meilleurs, à tous les postes. On ne peut pas expérimenter avec la gestion et la prise de décision.» Le message est plutôt clair.