Bayern Munich : Alexander Nübel c'est maintenant ou jamais

Soigner son entrée, c'est bien, Alexander Nübel ne l'a pas vraiment fait au Bayern Munich. Arrivant en fin de contrat avec Schalke 04 la saison dernière, il a signé dès janvier 2020 avec le Bayern Munich pour cinq saisons. Un choix fort guidé par la volonté à terme de devenir le numéro un du Bayern Munich après Manuel Neuer. Ce dernier avait d'ailleurs très mal pris ce transfert : «c'est une décision du club en ce qui concerne les prochaines années. C'est un bon gardien de but. Néanmoins, nous avons également de très bons gardiens de but avec nous. Sven Ulreich a toujours fait un très bon travail lorsqu'il m'a remplacé et a joué ses matches. Nübel est un gardien de but, qui peut être l'avenir. Cela ne m'importe pas du tout qu'il vienne au FC Bayern.»

Face à la polémique qui prenait de l'épaisseur, Oliver Kahn membre du conseil d'administration du club allemand est monté au créneau : «tout le monde, y compris Nübel, doit suivre son propre chemin. Il a clairement indiqué que c'est sa voie et qu’il se considère comme le numéro un du Bayern pour les années à venir. Il est prêt à apprendre aux côtés de Manuel Neuer. Cela prend beaucoup de temps. Je lui souhaite bon courage. Nous devons l’accepter.» Et son frein, il l'a bien rongé depuis le début de la saison avec un seul match au compteur. Une rencontre de Coupe d'Allemagne contre le FC Düren (5e Division allemande) gagnée facilement par le Bayern Munich (3-0). Mis à part ces 90 minutes de jeu il n'a rien eu à se mettre sous la dent et a subi les très bonnes performances de Manuel Neuer toujours au sommet de son art à 34 ans.

La Nübel star du Bayern Munich ?

Son rival qui sera en fin de contrat en juin 2023 n'étant pas près de plier bagage, Alexander Nübel va donc devoir se battre afin de bouleverser l'ordre hiérarchie. La mission s'annonce très compliquée contre un gardien qui a disputé 402 matches pour le Bayern Munich pour 201 clean-sheet. Le palmarès de Manuel Neuer avec le club bavarois fait aussi froid dans le dos avec 8 Bundesliga, 2 Ligues des Champions, 5 Coupes d'Allemagne, 1 Coupe du monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe et 5 Supercoupes d'Allemagne. Pas moins de 23 trophées remportés donc et un monument du poste de gardien de but, voici la concurrence d'Alexander Nübel. Finaliste de l'Euro U21 2019 et auteur de belles prestations avec Schalke 04, il a vécu une fin de saison dernière compliquée avec 5 matches nuls et 9 défaites pour finir son aventure avec Schalke 04 et puis la concurrence avec Markus Schubert.

Arrivé depuis à Munich, il a pu se changer les idées, recharger les batteries et se préparer pour ses prochains challenges. Celui-ci arrive dès ce mardi avec un déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Ayant découvert la Ligue des Champions lors de la saison 2018/2019 avec Schalke 04, Alexander Nübel devra donc rapidement répondre présent, car l'exposition est très belle avec une belle affiche européenne. L'occasion pour lui de montrer qu'il peut avoir un avenir au Bayern Munich. Son coach Hans-Dieter Flick a une totale confiance en ses qualités comme il l'a expliqué en conférence de presse : «Alexander jouera. Il fait bonne impression et montre sa qualité à l'entraînement. Il l'a déjà fait en Coupe.» Il ne reste plus qu'à s'affirmer et à briller pour lui. Le plus dur ne fait que de commencer.