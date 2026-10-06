Mathys Tel est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France Espoirs

Titulaire contre la Suisse à l’occasion de la dernière journée de qualifications à l’Euro Espoirs (la France était déjà qualifiée au coup d’envoi), Mathys Tel n’a pas fait de détails lors du large succès des Bleuets (7-1). L’attaquant de Tottenham a inscrit un triplé, devenant à l’occasion le co-meilleur buteur de l’histoire des Espoirs. Avec 17 réalisations, il égale Odsonne Édouard.

La suite après cette publicité

« Mon frère me soûlait depuis des mois avec ça. À force, c’était dans un coin de ma tête. Avec la qualification, c’était une autre motivation qui me permettait de donner le meilleur de moi-même. Voilà, maintenant, je suis très heureux », a réagi l’ancien Rennais après la rencontre. En plus de cela, le joueur pourra se targuer d’avoir réalisé pareille performance sous les yeux de David Bettoni, l’adjoint de Zinédine Zidane.