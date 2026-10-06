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Éliminatoires Euro U21

Mathys Tel est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France Espoirs

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathys Tel en équipe de France Espoirs @Maxppp

Titulaire contre la Suisse à l’occasion de la dernière journée de qualifications à l’Euro Espoirs (la France était déjà qualifiée au coup d’envoi), Mathys Tel n’a pas fait de détails lors du large succès des Bleuets (7-1). L’attaquant de Tottenham a inscrit un triplé, devenant à l’occasion le co-meilleur buteur de l’histoire des Espoirs. Avec 17 réalisations, il égale Odsonne Édouard.

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« Mon frère me soûlait depuis des mois avec ça. À force, c’était dans un coin de ma tête. Avec la qualification, c’était une autre motivation qui me permettait de donner le meilleur de moi-même. Voilà, maintenant, je suis très heureux », a réagi l’ancien Rennais après la rencontre. En plus de cela, le joueur pourra se targuer d’avoir réalisé pareille performance sous les yeux de David Bettoni, l’adjoint de Zinédine Zidane.

Pub. le - MAJ le
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