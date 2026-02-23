Paris FC : le choix d’Antoine Kombouaré pose déjà plein de questions sur Red Bull

Englué dans une saison délicate et toujours sous la menace de la zone rouge, le Paris FC a traversé un hiver électrique. Le départ de Stéphane Gilli, annoncé de façon brutale juste après le match contre Toulouse, a secoué un vestiaire déjà sous pression. Arrivé à l’été 2023, le tacticien natif de Ganges avait accompagné la montée historique du club et la transition vers la Ligue 1, mais une seule victoire en 2026 et des performances trop irrégulières ont convaincu la direction de procéder à un changement radical. Le mercato d’hiver, pourtant actif, n’avait pas encore permis de transformer l’équipe. Avec les arrivées de Ciro Immobile, Luca Kolesoho, Rudy Matondo, Diego Coppola ou encore Marshall Munetsi, le club francilien avait renforcé ses lignes et ajouté de l’expérience, mais l’alchimie collective reste à construire. Dans ce contexte, Antoine Kombouaré a été choisi pour assurer la succession, avec pour mission de stopper l’hémorragie et de redonner rapidement une direction claire à l’équipe.

Un choix franco-français compréhensible ?

À première vue, la nomination de Kombouaré peut surprendre. Ce n’est pas le coach le plus clinquant du moment, loin de la vague d’entraîneurs internationaux ou jeunes talents médiatisés. Mais dans l’urgence, le Paris FC devait trouver un homme qui connaît parfaitement le football français, capable de gérer des équipes en difficulté et de mener des missions maintien. C’est secret de polichinelle, mais le tacticien kanak a déjà navigué dans des contextes complexes entre ses piges à Nantes, son aventure à Toulouse, ou encore son passage à Dijon. Des clubs où l’exigence immédiate prime sur le projet long terme. Sur six mois, son expérience et sa rigueur peuvent apporter les ingrédients nécessaires pour stabiliser un groupe en quête d’éléments rassurants pour verrouiller le maintien. Son style direct, combinée à son autorité naturelle et sa culture de la responsabilité individuelle correspondent à ce que recherche un club comme le PFC qui ne peut plus se permettre d’expérimenter.

La logique est claire avec la mission de sécuriser sa place en Ligue 1 coûte que coûte. Même si certains attendaient un nom plus prestigieux pour l’année inaugurale du projet Red Bull-Arnault, une relégation serait un désastre stratégique et financier pour le Paris FC. Et c’est ainsi qu’Antoine Kombouaré apporte aussi un message psychologique fort. Il sait gérer la pression et transformer la peur en motivation, tout en gérant parfaitement les médias français, très actifs dans l’actualité du club francilien cette saison. Dans un vestiaire encore marqué par la brusque éviction de Gilli, le natif de Nouméa devra rapidement créer un cadre stable et redonner confiance. Le choix d’un entraîneur aguerri aux missions de maintien peut donc se défendre, car il s’agit d’un pragmatisme nécessaire face à une crise immédiate. Mais derrière cela, il est difficile de ne pas plisser les yeux et froncer les sourcils.

Une décision surprenante sans Red Bull ?

Pourtant, ce choix soulève de nombreuses questions sur la vision à moyen terme. Avec l’arrivée de Marco Neppe au poste de directeur sportif, le Paris FC entrait dans l’orbite directe du groupe Red Bull. Ce dernier, très actif sur le mercato d’hiver, a orienté le club vers un marché italien avec Coppola, Koleosho et Immobile, signalant un axe stratégique plus large. Dans ce contexte, beaucoup s’attendaient à ce que le premier choix de l’ère Red Bull sur le banc s’inscrive dans cette logique, avec un entraîneur issu de leur galaxie : Marco Rose, Zsolt Löw, Dino Toppmöller ou Adi Hütter étaient disponibles. Des profils italiens ou proches de la Serie A, comme Thiago Motta, Stefano Pioli, Walter Mazzarri ou Ivan Juric, semblaient également en ligne avec le virage transalpin assumé du club. Pourtant, Marco Neppe a défendu la nomination de Kombouaré, soulignant son pragmatisme et sa connaissance du football français. « Nous sommes heureux d’accueillir Antoine Kombouaré au sein du Club. Son parcours et sa solide expérience en Ligue 1 seront des atouts précieux pour atteindre les résultats que nous visons. Il partage nos valeurs d’engagement et d’exigence. Nous sommes convaincus qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour conduire l’équipe vers ses objectifs. Au nom du Paris FC, je tiens à remercier Stéphane Gilli et son staff pour le travail accompli au cours des trois dernières saisons et à lui souhaiter pleine réussite pour la suite». Ainsi en dehors de l’utilisation du PFC pour étendre son réseau en Italie, l’implication de Red Bull reste finalement très minime. Selon les informations de L’Equipe, les arrivées d’anciens joueurs du giron Red Bull comme Baidoo, Haïdara ou Sangaré à Lens, et de Gourna au Havre, ont surpris du côté du Paris FC, où l’on imaginait une passerelle plus naturelle. Le cas d’Haïdara, proposé à 10 M€ l’été dernier avant de signer à Lens pour 2 M€ cet hiver, interroge notamment sur la réalité de la synergie.

En coulisses, Red Bull n’aurait pas été décisif dans la venue d’Antoine Kombouaré, simplement évoquée auprès de Jürgen Klopp, et son rôle dans le mercato resterait limité, celui-ci étant surtout piloté par Marco Neppe, Antoine Arnault et Jean-Marc Gallot. Comme à Leeds United, Red Bull demeure minoritaire et sans influence majeure à ce stade. Si Red Bull utilise la visibilité parisienne pour son réseau italien, il ne reste pas si actif et impliqué dans les décisions. Derrière ce choix, plusieurs interprétations coexistent. S’agit-il d’une décision purement locale, visant uniquement le maintien ? Ou bien Red Bull a-t-il volontairement laissé le club gérer la fin de saison, repoussant son influence majeure à la prochaine étape du projet ? La question reste ouverte, et le mystère plane sur la réelle influence du groupe autrichien dans la gestion quotidienne. Le paradoxe est saisissant puisque le Paris FC, engagé dans une dynamique italienne ambitieuse sur le mercato, choisit un coach ancré dans le football français pour sécuriser la Ligue 1. C’est un choix pragmatique, compréhensible sur le court terme, mais qui intrigue sur le long terme. Antoine Kombouaré devra rapidement imposer un cadre et relancer le collectif, tout en naviguant dans un vestiaire sous haute tension et un projet dont les orientations stratégiques internationales restent à clarifier. À Paris, l’heure est à l’urgence, mais les questions sur la place de Red Bull dans ce projet et sur la feuille de route future ne manqueront pas de se poser dans les semaines à venir. La fin de saison s’annonce donc cruciale, autant pour le maintien que pour le futur du club francilien dans sa nouvelle dimension européenne.