Manchester United : Ralf Rangnick veut dépouiller la Bundesliga

Le début de saison fut pour le moins mitigé, mais on dirait bien que les Red Devils ont réussi à redresser la barre. Grâce à cette série de trois victoires de rang, les Mancuniens sont revenus dans la course à la quatrième place, avec sept points de retard sur les Gunners... mais trois matchs de moins, et donc potentiellement neuf points.

Tout semble donc se passer pour le mieux, d'autant plus que l'effectif pourrait être renforcé cet hiver, avec Ralf Rangnick qui a bien su relancer son équipe en imposant sa patte. Et le boss des pensionnaires d'Old Trafford, qui sera lié au club sur le long terme puisqu'il passera conseiller en fin de saison, a déjà quelques bonnes idées comme l'indique le Sun.

Des pépites à tout va !

Il s'agit de quatre jeunes joueurs évoluant en Allemagne. Il y a tout d'abord Florian Wirtz, qu'on ne présente plus. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain offensif affiche des statistiques impressionnantes : 11 passes décisives et 8 buts en 21 matchs de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Il a en tout cas séduit Rangnick. Même cas de figure pour Luca Netz (18 ans) de Gladbach, dont la polyvalence (il peut jouer ailier ou latéral) est un sacré atout.

Viennent ensuite Eric Martel, milieu de terrain défensif ou défenseur central de 19 ans, prêté par Leipzig à l'Austria Vienne, ainsi que le défenseur central de Bochum de 20 ans Armel Bella-Kotchap. Quatre pépites qui viennent s'ajouter à une liste déjà bien connue, dans laquelle on retrouve notamment Amadou Haidara ou Boubacar Kamara. L'hiver va être chaud à Old Trafford.