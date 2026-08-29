Atalanta : Franck Kessié est de retour

Franck Kessié est officiellement de retour à l’Atalanta. Libre depuis son départ d’Al-Ahli, le milieu ivoirien de 29 ans retrouve le club avec lequel il s’était révélé lors de la saison 2016-2017. Près de dix ans plus tard, Kessié revient donc à Bergame et retrouve également la Serie A, un championnat qu’il connaît parfaitement. Après son premier passage à l’Atalanta, il avait rejoint l’AC Milan, où il s’était imposé comme un joueur majeur avant de poursuivre sa carrière au FC Barcelone puis en Arabie saoudite.

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The never-ending story 🖤💙

Franck is back 🫡 pic.twitter.com/Bdz9obbttN — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 29, 2026

Le retour de Kessié à l’Atalanta met fin à plusieurs semaines d’incertitude autour de son avenir. La Juventus avait notamment discuté avec son entourage sans finalement aller au bout du dossier, tandis que l’AS Roma était aussi intéressée par son profil. C’est finalement son ancien club qui a convaincu l’international ivoirien de revenir en Italie. Un retour aux sources pour Kessié, qui retrouve près d’une décennie plus tard le club qui l’avait révélé au plus haut niveau.