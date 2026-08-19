Le président de l’Atlético détruit encore les plans du FC Barcelone pour Julian Alvarez

Le FC Barcelone va probablement tenter un baroud’honneur pour Julian Alvarez, mais au fur et à mesure qu’on s’approche de la fin du mercato estival, la tendance se confirme : l’Argentin va rester à l’Atlético de Madrid. Ou du moins, il ne signera pas au FC Barcelone. Les dirigeants du club de la capitale ne flanchent pas et n’ont aucune intention de renforcer le Barça, club avec qui les relations se sont considérablement dégradées ces dernières semaines. Plus qu’une question sportive ou financière, il s’agit d’une question d’égo à ce niveau.

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Du côté du Barça, on semble être effectivement bien conscient de la situation et les médias catalans dévoilent, au quotidien, des nouveaux noms. Nicolo Tresoldi (Bruges), Ayoze Pérez et Georges Mikautadze (Villarreal) font ainsi partie des attaquants récemment mentionnés comme alternatives à l’Argentin. Tout comme beaucoup indiquent aussi qu’Hansi Flick va jouer avec un faux neuf, utilisant Raphinha ou Anthony Gordon à ce poste. Hamza Abdelkarim, jeune buteur égyptien, pourrait aussi avoir des opportunités selon la presse locale.

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La porte est fermée à double tour

Et voilà qu’Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, a rajouté une couche sur ce dossier. « On a dit au Barça dès le début qu’on voulait continuer avec Julian, et c’est ce qu’il s’est passé. C’est un joueur qui nous appartient et une pièce très importante de notre équipe. On souhaite qu’il soit avec nous », a expliqué le patron des Colchoneros, alors que ces derniers lancent leur Liga ce soir, contre Malaga. Un match que ne disputera pas Alvarez, laissé au repos.

🔴⚪️📸 Julián Álvarez, posing with new Atlético Madrid kit for season 2026/27. pic.twitter.com/gQFm3gyH2A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

La photo officielle d’Alvarez pour cette nouvelle saison vient d’ailleurs d’être dévoilée et fait beaucoup parler sur la toile, puisque l’ancien de City ne semble pas particulièrement heureux… Quoi qu’il en soit, Cerezo est convaincu que les supporters madrilènes le pardonneront, et il espère qu’Alvarez les aidera à faire uen grosse saison : « je ne sais pas s’il demandera pardon publiquement, mais il va se remettre les fans dans la poche en deux matchs. C’est un très grand joueur et une excellente personne. Il va faire une saison magnifique avec nous. Ce qu’on veut à l’Atlético c’est gagner la Liga et on va se battre pour ça ». Le message est plutôt clair.