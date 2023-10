Serie A : la Juventus s’adjuge le Derby face au Torino et remonte sur le podium

Après le match nul prolifique entre l’Inter et Bologne (2-2), la 8ème journée de Serie A se poursuivait avec une confrontation entre la Juventus et le Torino. Un Derby della Mole particulièrement intéressant pour les Bianconeri qui pouvaient revenir sur les Nerazzurri en cas de victoire contre leur rival et voisin turinois. Malgré cet enjeu, on assistait à un premier quart d’heure d’observation entre les deux formations, hormis une réalisation signée Moïse Kean finalement annulée pour une position de hors jeu de l’attaquant juventino (5e).

La première période était d’ailleurs assez pauvre en occasions et il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir la rencontre s’emballer grâce à Federico Gatti qui profitait d’un cafouillage dans la surface adverse pour ouvrir le score (47e, 1-0). Un quart d’heure plus tard, Arkadiusz Milik profitait à son tour d’un placement douteux du gardien du Toro pour catapulter une tête au fond des filets et lancer les Bianconeri vers une belle victoire (62e, 2-0). Grâce à ce succès, la Juventus remonte sur le podium de Serie A.