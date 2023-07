JT Foot Mercato : Erik ten Hag continue sa grande révolution à Manchester United

Révolution à Manchester United

Erik ten Hag poursuit sa révolution chez les pensionnaires d’Old Trafford. Après une première saison plutôt réussie, le Néerlandais continue de trancher dans le vif. C’était le cas dans le dossier David de Gea qui ne s’est pas vu proposer de prolongation. Pourle remplacer, Manchester United a jeté son dévolu sur André Onana, le portier de l’Inter ! Selon Sky Sports Italia, le transfert devrait avoisiner les 50 M€, bonus compris. Le joueur de son côté va signer un contrat de 5 années, soit jusqu’en juin 2028. A la surprise générale, Xavi Simons va faire son retour au PSG après un prêt réussi au PSV. Un retour de courte durée puisqu’il devrait être prêté. Annoncé au RB Leipzig, le Néerlandais voit Manchester United lui faire les yeux doux. Selon L’Équipe, les Mancuniens ont tenté de le recruter directement auprès du PSV ces dernières semaines, sans succès. Et ils n’ont visiblement pas abandonné cette idée de l’enrôler. Les Red Devils espèrent maintenant convaincre le Paris Saint-Germain de leur prêter, avec option d’achat et éventuellement une option de rachat pour les Parisiens. Destitué de statut de capitaine, Harry Maguire est poussé vers la sortie ! Et ce dernier ne manque pas de prétendants puisque selon The Sun, Tottenham, West Ham, Newcastle et Chelsea sont sur les rangs, tout comme l’Inter ou encore deux clubs saoudiens à savoir Al-Hilal et Al-Nassr. Enfin la bonne nouvelle du jour est certainement la future prolongation de Marcus Rashford ! Lié au club jusqu’en 2024, l’Anglais a décidé de prolonger l’aventure à Old Trafford selon The Athletic. Sauf revirement de situation, Rashford va parapher un contrat de cinq ans. Les détails sur son nouveau salaire n’ont pas encore fuité.

L’OM imite le PSG

L’Olympique de Marseille a décidé de frapper fort ! A l’image du PSG, le club phocéen a décidé d’installer un loft pour les joueurs sur lesquels il ne compte pas ! Selon La Provence on retrouve 4 joueurs mis de côté : Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir. Quatre joueurs qui étaient prêtés. L’OM a décidé de durcir le ton en employant les grandes méthodes ! Ces derniers sont complètement mis à l’écart par la direction. Preuve en est, ils ne sont même plus autorisés à garer leur véhicule sur le parking réservé aux joueurs et doivent le faire sur celui réservé aux autres salariés de l’OM. Le signal est clair, les 4 joueurs doivent trouver un point de chute le plus rapidement possible !

Les officiels du jour

Fenerbahçe a réalisé un sacré coup avec Dusan Tadic ! Libre après avoir mis fin à son contrat avec l’Ajax Amsterdam, le milieu offensif serbe de 34 ans était en contact avec Fenerbahçe. Finalement, cela a débouché sur sa signature pour un contrat de deux ans et il portera le numéro 10. Chelsea continue son recrutement de jeunes espoirs et a finalisé ce dimanche la signature de l’ailier brésilien Angelo Gabriel, en provenance de Santos, pour un contrat longue durée. Le montant de la transaction serait estimé entre 15 et 20 M€. La possibilité de le voir aller à Strasbourg, qui est passé sous contrôle du même fonds d’investissement qui détient le club de Chelsea, est une option sérieuse. Arrivé à l’AS Monaco en 2021 après avoir été déniché par l’Olympique Lyonnais, Jean Lucas était à la peine sur le Rocher. Le Brésilien va tenter de se relancer dans son pays à Santos ! Le club de la Principauté a annoncé avoir vendu le milieu de terrain. Bonne nouvelle pour l’AS Roma ! Les Giallorossi viennent d’annoncer la prolongation de Stephan El Shaarawy. Il Faraone a renouvelé son contrat avec le club de la Louve jusqu’en 2025 !