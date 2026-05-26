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Ligue 1

Bournemouth : Romain Faivre pourrait rester à Auxerre

Par Allan Brevi
1 min.
@Maxppp

Prêté à l’AJ Auxerre depuis le mercato hivernal, Romain Faivre pourrait bien prolonger son passage en Bourgogne au-delà de la saison en cours. Arrivé en provenance de Bournemouth après une courte expérience en Arabie saoudite, le milieu offensif a rapidement trouvé ses repères malgré un temps de jeu perturbé par quelques pépins physiques. Avec deux passes décisives à son actif, son profil plaît en interne et son envie de s’inscrire dans la durée à Auxerre est réelle selon Onze Mondial.

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Mais ce dossier reste étroitement lié aux décisions à venir en coulisses. L’avenir du joueur dépend notamment des choix de la direction sportive, actuellement en réflexion autour de la situation de David Wantier. Une clarification est attendue dans les prochains jours, et pourrait conditionner la stratégie du club sur ce dossier. Dans ce contexte encore flou, une continuité de l’aventure n’est pas exclue. En cas de maintien du directeur sportif, l’idée d’un nouveau prêt, potentiellement assorti d’une option d’achat, pourrait être étudiée.

Pub. le - MAJ le
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