La réponse cash de l’OM aux médias français

L’Olympique de Marseille a souhaité clarifier sa position face à certaines interprétations récentes concernant ses relations avec les médias. Dans un communiqué officiel, le club précise que « la communication de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un cadre institutionnel et de gouvernance collective, défini et assumé par la direction du club ». Le club affirme également qu’il « ne pratique ni boycott ni censure à l’égard des médias » et que ses décisions relèvent « exclusivement de choix stratégiques du club, fondés sur l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution ».

La suite après cette publicité

Par ailleurs, l’OM rappelle qu’il est « en droit d’attendre de l’ensemble des journalistes le respect des règles déontologiques qui encadrent la profession » et se réserve « le droit d’agir par toutes les voies appropriées face à toute mise en cause infondée portant atteinte à son image ou à celle de ses collaborateurs ». Le club assure enfin qu’il demeure « pleinement mobilisé autour de ses objectifs sportifs et institutionnels, dans un esprit d’unité, de responsabilité et de cohérence », marquant sa volonté de rester concentré sur le terrain tout en défendant fermement son institution.