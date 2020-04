Montpellier : Laurent Nicollin donne des nouvelles rassurantes de Junior Sambia

Placé en réanimation après avoir été détecté positif au Covid-19, Junior Sambia (23 ans) va mieux, lui qui respire désormais sans assistance. C'est ce qu'indique son président Laurent Nicollin ce mardi sur les ondes de RMC.

«Son état s'améliore de jour en jour. Je lui souhaite de revenir en forme le plus tôt possible et surtout de bien se reposer», narre le patron de Montpellier. «On l'embrasse, tous les joueurs le soutiennent. Ça a un mis un coup au groupe la semaine dernière. Quand c'est arrivé, tout le monde s'est posé la question de la reprise. Le Premier ministre a enlevé tous ces doutes pour mon effectif, qui était inquiet de la situation.»