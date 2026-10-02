Le Stade Rennais a inauguré son nouveau centre d’entraînement XXL

Le Stade Rennais change de dimension. Le club breton a officiellement inauguré ce vendredi l’agrandissement de son centre d’entraînement de la Piverdière, un complexe XXL entièrement financé par la famille Pinault. Étendu sur 15 hectares, le site compte désormais huit terrains et près de 9 000 m² de bâtiments.

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Une vue imprenable sur le nouveau Centre de vie du Stade Rennais F.C. 🚁 pic.twitter.com/RSHgXwWFBO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 2, 2026

Pensé pour réunir les professionnels, le centre de formation et les équipes administratives sur un même site, le complexe dispose notamment d’installations de pointe, avec des espaces de musculation, de balnéothérapie et des terrains dernière génération. Avec cet outil de travail, le SRFC entend se rapprocher des standards des plus grands clubs européens.