Giovani Lo Celso pisté par l'Atlético de Madrid

Auteur de six bons mois en prêt du côté de Villarreal avec qui il a atteint les demi-finales de Ligue des Champions, Giovani Lo Celso est supposé rentrer à Tottenham cet été. Cependant, rien n'est moins sûr car le Sous Marin Jaune aimerait le conserver si l'opération est financièrement viable, tandis quAS révèle que l'Atlético de Madrid aimerait également s'attacher ses services.

La suite après cette publicité

Les Colchoneros souhaitaient déjà enrôler l'Argentin il y a trois ans, mais il n'avait pas pu s'aligner sur les demandes du Real Betis et le milieu avait donc rejoint les Spurs. Cependant Diego Simeone serait fan du joueur et, avec Carlos Soler, il serait l'une des pistes pour venir renforcer l'entrejeu des Rojiblancos, qui récupéreront également Saul dans ce secteur de jeu et qui pourraient vendre Thomas Lemar, en fin de contrat dans un an.