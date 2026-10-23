Barcelone : la piste Eli Junior Kroupi relancée pour l’été

Le FC Barcelone n’a pas oublié Eli Junior Kroupi. Après avoir tenté de recruter l’attaquant français de Bournemouth lors du dernier mercato estival, le club catalan continuerait de surveiller attentivement sa situation en vue de l’été 2027. Selon les informations de Sport, le joueur de 20 ans figure toujours parmi les pistes étudiées par Deco et la direction sportive blaugrana pour renforcer le secteur offensif. Auteur de 13 buts en 35 rencontres la saison dernière, l’ancien Lorientais avait tapé dans l’œil des dirigeants barcelonais, notamment après le refus catégorique de l’Atlético de Madrid de négocier le transfert de Julián Álvarez. Le Barça serait même passé à l’offensive avec deux propositions proches de 100 millions d’euros, toutes deux repoussées par Bournemouth. Une blessure au pied survenue en juillet, avec une fracture d’un métatarsien, avait ensuite mis un terme aux discussions et éloigné le Français des terrains pendant plus de trois mois.

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Mais le retour à la compétition d’Eli Junior Kroupi pourrait désormais relancer l’intérêt du Barça. Absent depuis le début de saison, l’attaquant a été retenu dans le groupe de Bournemouth pour le déplacement à Manchester United, dimanche (15h) en Premier League. Son entraîneur, Marco Rose, s’est montré rassurant concernant son état physique : « Il va bien physiquement. Peut-être que nous pourrons compter sur lui quelques minutes à Manchester. » Une reprise qui sera suivie de près en Catalogne, même si Bournemouth entend prendre toutes les précautions avec son joueur. Kroupi n’a d’ailleurs pas été inscrit sur la liste du club anglais pour la phase de ligue de la Ligue Europa et ne pourra donc pas disputer cette compétition avant janvier au plus tôt. Pour le FC Barcelone, son profil présente plusieurs avantages : sa jeunesse, son potentiel de progression et sa capacité à s’inscrire dans un projet à long terme aux côtés de Lamine Yamal. Alors que l’Atlético réclamerait 490 millions d’euros pour Julián Álvarez, le Français pourrait redevenir une option privilégiée si les Catalans décident de recruter un nouvel avant-centre l’été prochain.