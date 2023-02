Real Madrid : la prise de position de Toni Kroos sur la Super League

La suite après cette publicité

Au micro de son podcast Einfach mal Luppen, qu’il a cofondé avec frère et ex-footballeur Felix Kroos (aujourd’hui entraîneur adjoint des U19 de l’Union Berlin), le milieu de terrain international allemand Toni Kroos (33 ans) a dévoilé sa prise de position sur le projet contesté de la Super League, critiqué depuis sa présentation il y a un peu moins de 2 ans (18 avril 2021) : «je pense que nous verrons la Super League. Et je le crois pour plusieurs raisons. L’idée de la Super League a changé et mérite d’être entendue.» Avant d’argumenter son opinion, évoquant notamment la perte d’intérêt pour le ballon rond, et de fustiger l’UEFA.

«Si vous regardez attentivement sous les deux angles, vous verrez que l’UEFA n’est en aucun cas un bon samaritain pour les fans de football. Vous verrez aussi que la Super League n’a pas l’intention, du moins dans la deuxième tentative, d’exclure une équipe, car il n’y aura pas membres fondateurs permanents. C’est une compétition sportive, un tournoi ouvert, mais géré par les clubs et non par l’UEFA. Car ces clubs estiment qu’ils n’ont pas besoin de l’UEFA pour cela. Je pense que cela mérite au moins une chance. (…) On a déjà parlé de la perte de passion pour le football, je pense que la Super League a la possibilité d’inverser cette situation. Il faut plus d’enthousiasme et d’émotion pour les matchs que nous pourrons voir. Car au final, ne nous leurrons pas, beaucoup de gens disent toujours: 'Qui veut voir le Real Madrid contre Manchester City chaque semaine?' Mais en avez-vous assez de regarder Federer contre Nadal encore et encore ? Je n’en ai pas assez. C’est mon opinion.»

À lire

Le Brésil ne lâche pas Carlo Ancelotti