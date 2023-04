Strasbourg : Habib Diarra, l’autre Habib décisif de la Meinau

La suite après cette publicité

Diallo n’est pas le seul Habib à briller sous le maillot du Racing Club de Strasbourg depuis quelques semaines. En plus de l’attaquant aux 17 buts inscrits cette saison en Ligue 1 (dont 5 sur ses 6 derniers matches), le milieu de terrain franco-sénégalais Habib Diarra fait également le beau temps chez les supporters alsaciens, qui ont vu la connexion des Habib faire des ravages lors des deux dernières échéances du RCSA en championnat, avec deux victoires importantes contre Ajaccio (3-1) et Reims (2-0) pour se relancer dans la course pour le maintien et s’assurer une place dans l’élite du football français.

Du nord du Sénégal au Grand-Est

Auteur d’une réalisation contre la formation corse et deux offrandes pour son homonyme en Champagne, Habib Diarra enchaîne les bonnes performances avec les pensionnaires de la Meinau, pour le plus grand bonheur de son entraîneur Frédéric Antonetti, qui l’a installé en tant que titulaire en soutien droit de Diallo : «Diarra a de telles qualités d’explosivité qu’il peut évoluer sur tout le côté droit, arrière, milieu ou attaquant. (…) Pour son âge, il est très en avance, avec une grosse marge de progression dans le positionnement et la qualité technique», avait déclaré le technicien alsacien en conférence de presse après Reims.

Né à Guédiawaye (ville côtière au nord du Sénégal) un 3 janvier 2004, Habib Diarra est ensuite arrivé dans l’Hexagone à l’âge de 5 ans, avant de commencer à taper le ballon du côté de l’Alsace, sous le maillot du FC Mulhouse, avant de rejoindre le centre de formation du Racing en 2015. Milieu défensif de formation, le joueur de 19 ans peut également occuper des postes plus offensifs dans l’entrejeu, notamment grâce à son aisance technique, sa vivacité et son sens de la projection dans la surface adverse. De quoi donner plus de solutions à ses entraîneurs chez les jeunes ou même en équipe première, que ce soit le limogé Julien Stéphan ou Frédéric Antonetti.

Diarra, un «jeune très bien éduqué»

C’est justement son passage à un rôle plus offensif depuis l’arrivée de Frédéric Antonetti qui lui a permis de s’illustrer contre l’ACA et le Stade de Reims, pour aller chercher six points importants dans cette fin d’exercice. Son coordinateur sportif, Kader Mangane, ne l’a pas tari d’éloges dans des propos récoltés par L’Equipe, le qualifiant de «jeune très bien éduqué et entouré par ses parents, avec un père ex-international sénégalais (Samba Diarra, 2 capes, ndlr). (…) Il y a une affection particulière entre nous (Diallo, Diarra et Mangane, ndlr), puisqu’on vient du même pays. L’aîné prend son rôle à cœur. Il lui parle beaucoup et le petit est à l’écoute.»

Une ascension fulgurante pour l’ex-Mulhousien, qui avait déjà disputé 5 rencontres à la fin du dernier exercice. Avant d’affronter l’Olympique Lyonnais ce vendredi soir dans le cadre de la 33e journée du championnat, il est le deuxième joueur né en 2004 à avoir disputé le plus de minutes, 1135, en championnat cette saison, seul le Rennais Lesley Ugochukwu fait mieux (1242 min). Un enchaînement de rencontres que l’international U18 tricolore veut conclure par un maintien dans l’élite : «je suis content d’être dans une équipe comme le Racing. C’est une équipe qui ne doit pas aller en Ligue 2, c’est une équipe de Ligue 1.»