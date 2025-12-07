Menu Rechercher
Liga : Valence arrache le nul contre Séville

Par Valentin Feuillette - Josué Cassé
1 min.
Hugo Duro avec Valennce @Maxppp
Valence 1-1 Séville

Séville a signé un précieux succès à Mestalla en s’imposant (1-0) face à Valence au terme d’un match très fermé et dominé par l’intensité défensive. Bien organisés dans leur système en 5-4-1, les Andalous ont longtemps contenu les offensives adverses, pourtant dangereuses par intermittence grâce aux incursions de Danjuma et Hugo Duro. Malgré la possession majoritairement en faveur des locaux, Valence a peiné à trouver des espaces et à mettre réellement en difficulté Vlachodimos.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
12 Logo Séville Séville 17 15 -4 5 2 8 20 24
15 Logo Valence Valence 15 15 -9 3 6 6 14 23

Par la suite, les Rojiblancos ont fini par faire la différence sur l’une de leurs rares opportunités, grâce au CSC de César Tárrega (0-1, 58e). Proche de la victoire, Séville a finalement craqué dans les derniers instants et Duro permettait à Valence d’arracher le point du match nul (1-1, 90+3e). Avec ce résultat (1-1), Séville reste dans le ventre mou. De son côté, Valence manque une occasion de se rapprocher de la première moitié de tableau et reste englué au 15e rang.

