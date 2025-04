PSG : la mise en garde de Luis Enrique

C’est un Luis Enrique avec le sourire et soulagé d’être qualifié en demi-finale de Ligue des Champions que l’on a retrouvé au micro de Canal+ après la rencontre du soir. Son PSG venait de s’incliner sur la pelouse d’Aston Villa 3-2 au terme d’une opposition irrespirable, tant les Anglais y ont cru jusqu’au bout pour tenter d’arracher la prolongation. «C’est toujours difficile de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. C’est la 2e année consécutive et on est très content. Ce fut très difficile alors qu’on a commencé de la meilleure des manières puis on a eu des complications. La première mi-temps, c’était un moment avec beaucoup de confiance et de choses positives. C’est normal mais il faut aider l’équipe à être meilleure» explique-t-il.

La suite après cette publicité

Selon le coach parisien, il y avait trop de confiance dans son équipe, ce qui pourrait être la cause de cet énorme trou d’air en seconde période. «Il y a des choses qui vont nous faire progresser comme ne jamais être dans l’excès de confiance. Un match de foot change à tous moments. Après ça, on doit dire qu’Aston Villa est une très bonne équipe. Il faut le voir ça aussi. C’est positif pour nous, nous sommes contents. On fait des progrès parce qu’il y avait des doutes autour de l’équipe mais je pense que nous sommes meilleures que l’an dernier et on lutte pour tous les trophées jusqu’au bout.»