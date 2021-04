Chelsea : Thiago Silva se méfie de Porto

L'expérimenté Thiago Silva (36 ans) le sait mieux que personne, en Ligue des Champions, tout peut se passer. Alors, malgré la victoire obtenue à l'aller contre le FC Porto (0-2), le Brésilien de Chelsea reste méfiant, comme il l'a expliqué à Record.

«Le FC Porto a été dangereux et a eu des situations intéressantes, nous avons eu plus de réalisme et nous avons réussi à obtenir un bon résultat à l'aller. (...) À ce niveau, rien n’est définitif. Nous devons comprendre le déroulé du match et jouer intelligemment. Aucune équipe ne se hisse à ce niveau en Ligue des Champions par hasard», a confié l'ancien Parisien au quotidien sportif portugais avant la manche retour.