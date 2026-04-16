On connaît les affiches des demi-finales de Ligue Europa

Les quarts de finale de Ligue Europa ont livré leur verdict. Large vainqueur du Celta Vigo (1-3, 1-6 cumulé), bourreau de l’OL au tour précédent, Fribourg affrontera Braga en demi-finales. Il s’agit du seul club portugais encore engagé en Coupe d’Europe puisque Porto a pris la porte face à Nottingham Forest en C3, et que le Sporting a été éliminé par Arsenal en Ligue des Champions.

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De son côté, Nottingham Forest, tombeur de Porto (1-0, 2-1 score cumulé), ira défier Aston Villa dans un choc 100% anglais. Sur le papier, les hommes d’Unai Emery apparaissent désormais comme les grands favoris à la victoire finale. Pour rappel, le vainqueur de la Ligue Europa validera automatiquement son billet pour la Ligue des Champions la saison prochaine.