PSG-Real : Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas s'enflammer

Au sortir de la victoire du Paris SG sur le Real Madrid (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi avait le sourire. Néanmoins, l'homme fort des Rouge-et-Bleu a tenu à se montrer prudent à trois semaines du match retour.

«On a fait un très, très bon match. Les joueurs ont joué comme une grande équipe. On a contrôlé le match de la première à la dernière minute, jusqu’à notre but. C’est un match parfait. On est très fier de ce match, mais c’est la mi-temps, il nous reste une deuxième période. J’ai confiance en les joueurs et le coach pour garder la tête froide. On est prêt pour le second acte», a-t-il lancé au micro des médias officiels du club. Vivement le 9 mars !