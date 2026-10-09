Liverpool : le message cash d’Andoni Iraola sur la disette de Bradley Barcola

Quand un joueur découvre un nouveau pays et donc un nouveau championnat, il a très souvent besoin d’une phase d’adaptation. Le souci pour les entraîneurs, est de savoir si cette période durera longtemps ou non. Surtout quand le joueur en question a coûté une fortune. Liverpool ne veut pas presser Bradley Barcola, mais les attentes vis-à-vis de l’ailier français de 24 ans sont inévitablement élevées en raison des 145 M€ (bonus compris) investis par les Reds sur lui cet été. Pour le moment, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain est en panne sèche. Apparu à cinq reprises cette saison, toutes compétitions confondues, Barcola n’a pas délivré la moindre passe décisive ni marqué de but. Un début poussif qui n’a pas surpris un certain Frenchy devenu une idole en Angleterre, Thierry Henry.

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« Ça dépend, car on oublie souvent que la tactique, l’équipe et la manière de jouer ont leur importance. On constate que tous ceux qui s’intègrent au système de Luis Enrique brillent : Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Barcola. Ce n’est pas toujours facile quand on est habitué à un certain système et à une certaine façon de jouer, où tout le monde sait ce qui se passe à tout moment. Il vient d’arriver à Liverpool, il ne parle pas anglais, et le style de jeu est différent, avec une intensité différente en championnat. (…) Ce n’est pas un environnement facile pour débuter, et même s’il n’a pas demandé son prix, celui-ci est inscrit sur son dos. Nous savons tous qu’en un contre un, il est redoutable, et qu’il est rapide. La seule chose sur laquelle il doit travailler, c’est sa finition, mais c’est normal. Si vous comparez ma finition à 19 ou 20 ans à celle de la fin de ma carrière, c’était très différent », déclarait l’ancien Gunner le 30 septembre dernier.

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«Ça ne me dérange pas qu’il rate des occasions»

Depuis, Barcola ne s’est pas montré plus en verve avec l’équipe de France. À l’heure où le championnat anglais va reprendre ses droits avec une affiche au sommet entre Manchester City et Liverpool, Andoni Iraola a profité d’une nouvelle question sur sa recrue estivale pour expliquer ses attentes. « Je ne pense pas qu’il traverse une mauvaise passe. Le problème avec les ailiers, c’est que s’ils ne marquent pas, on considère qu’ils n’ont pas bien joué, mais il faut regarder le match dans son ensemble. Lors du premier match contre l’Atlético de Madrid, il a manqué deux ou trois occasions assez nettes. Ça ne me dérange pas qu’il rate des occasions. Ça m’importe, mais je veux qu’il en prenne conscience. Il a été en sélection nationale et a eu quelques bonnes occasions de marquer sans y parvenir, mais je veux qu’il soit présent sur ce genre d’occasions », a-t-il indiqué, avant de conclure.

« C’est un joueur de premier plan pour nous, il peut évoluer à n’importe quel poste en attaque. Il a sans doute davantage joué comme ailier gauche, mais il a aussi joué un peu comme avant-centre, et encore plus comme ailier droit. Il peut donc couvrir trois postes en attaque et c’est un joueur extrêmement précieux pour nous. » À l’heure où Cody Gakpo et Alexander Isak sont forfaits pour le choc de la 6e journée de Premier League entre les Reds et Manchester City, Barcola pourrait être momentanément sorti de son côté gauche afin de pallier ces deux coups durs. Reste à savoir s’il en profitera pour mettre un terme à sa disette au meilleur des moments pour son entraîneur.