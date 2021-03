Liverpool : le centre d'entraînement à 60 M€ agace les joueurs

Il y a quelque mois, les Reds faisaient leur adieu à Melwood pour rejoindre l'AXA Training Center à Kirkby dans le nord de la ville. Un projet de centre d'entraînement ultra moderne, avec trois terrains de foot, deux salles de sport, une piscine, des appareils d'hydrothérapie et bien plus encore. Le tout, pour un pri total de 60 millions d'euros. Alléchant sur le papier non ?

Les joueurs ne sont cependant pas de cet avis selon The Sun. Et pour cause, ils estiment que les conditions atmosphériques de cette zone ne sont clairement pas adaptées à la pratique du football en hiver. Le vent y soufflerait très fort, et ne rendrait pas les séances d'entraînement faciles. De quoi agacer les stars liverpuldiennes et expliquer, en partie, les résultats très moyens de cette saison...