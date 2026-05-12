Real Madrid : la date de retour de Kylian Mbappé est connue

Et si Kylian Mbappé disputait finalement encore des matches sous les couleurs du Real Madrid avant la fin de saison ? Sous le feu des critiques en Espagne pour un supposé manque d’implication, l’international français était pressenti pour ne pas disputer la fin de saison avec le club merengue, qui vient de perdre le titre ce week-end après avoir été battu par le Barça (0-2). Mais selon les dernières informations du Chiringuito, il est très probable que Kylian Mbappé revienne sur les terrains.

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En effet, l’attaquant madrilène devrait disputer la rencontre de ce jeudi face au Real Oviedo. L’attaquant français a vu disparaître la légère gêne musculaire ressentie samedi en fin d’entraînement. Cette évolution positive permet à Mbappé de reprendre sa place dans le groupe et d’aborder sereinement ce rendez-vous, mais surtout de redorer son image auprès des supporters merengues, dont une partie n’apprécie pas son comportement, malgré ses 41 buts marqués en 41 matches.