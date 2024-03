Nantes : Antoine Kombouaré dévoile les étonnantes coulisses de son retour

Englué dans une série de mauvais résultats, le FC Nantes avait choisi de se séparer de Jocelyn Gourvennec. Pour le remplacer, les Canaris ont surpris tout le monde en rappelant le coach qu’ils ont remercié en fin de saison dernière, Antoine Kombouaré. Alors qu’il avait déjà assuré ne pas s’entendre avec le président nantais, Waldmar Kita, lors son intronisation, le revenant Kanak a dévoilé les coulisses de son retour.

«C’est clair que tout le monde connaît la situation que j’ai vécue ici. C’est un retour inattendu, jamais, je n’y ai pensé. Ou alors avec d’autres patrons, mais pas avec Waldemar Kita. Après le match, je reçois un premier coup de fil de Franck Kita pour qu’on se voit. Finalement, c’était le président qui m’invitait. Quand je suis arrivé au rendez-vous, il y avait le président et son fils, on était trois. Waldemar Kita a dit 'vous avez un fort caractère, on ne s’entend pas, mais ce n’est pas le plus important’. On avait tous les deux envie de sauver le club, c’est le plus important et ce qu’on va faire», a-t-il lâché à RMC.