Monaco : Eric Dier absent à la reprise de l’entraînement

Par André Martins
Eric Dier @Maxppp

Les joueurs de l’AS Monaco ont repris l’entraînement lundi après-midi, de manière progressive, selon L’Équipe. La plupart étaient présents, à l’exception des internationaux engagés en Coupe d’Afrique des nations, Lamine Camara et Krépin Diatta. Takumi Minamino, forfait en raison d’une rupture des ligaments croisés et rentré au Japon pendant la trêve, et Eric Dier, excusé pour raisons personnelles, n’ont pas participé à la séance.

Le gardien Philipp Köhn, qui avait manqué le déplacement à Auxerre à cause d’un problème au mollet, est désormais apte. Paul Pogba poursuit sa remise en forme après une blessure similaire qui l’avait tenu à l’écart des deux derniers matchs de l’ASM. Pour le choc de samedi contre l’OL, l’équipe monégasque devra également composer sans son capitaine Denis Zakaria, suspendu.

Pub. le - MAJ le
