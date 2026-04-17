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Frank Haise a hésité entre la Tunisie et Rennes

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Franck Haise @Maxppp

Après son passage manqué du côté de l’OGC Nice, Franck Haise n’a pas tardé avant de retrouver un club. Le coach de 55 ans a repris la tête de Rennes après le départ d’Habib Beye et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’en sort très bien. Pendant sa courte période d’inactivité, son nom a été évoqué avec insistance pour le poste de sélectionneur de la Tunisie au Mondial 2026. Et dans un entretien à Kampo, il a révélé qu’il avait longtemps hésité entre Rennes et la Tunisie avant de privilégier le club breton.

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« Oui j’ai hésité parce que c’est la Coupe du monde… la Tunisie qui est un très beau pays, j’ai un certain nombre d’amis tunisiens. J’ai regardé quelques matchs de la Tunisie (…) c’est un pays de foot… ça m’a fait hésiter mais je vais évidemment regarder ce que va faire la Tunisie avec Sabri (Lamouchi) à la Coupe du Monde. Peut-être qu’il y aura une autre chance une autre fois, mais pas de regrets, c’est comme ça. Ce qui m’a fait dire non ? Ça mettait un peu de temps et l’idée, c’était quand même de repartir sur un projet club. Et il y a eu quelques questions : “si je pars pour quelques mois avec la sélection, est-ce que derrière les clubs ne vont pas se dire que je suis en poste (et l’oublier) ? »

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