Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Désiré Doué. Sorti sur civière et en pleurs ce samedi soir lors de la victoire du PSG à Nice (2-3), l’international tricolore est touché, comme redouté, au niveau du ligament croisé antérieur du genou droit selon L’Equipe.

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L’enjeu est désormais de savoir si le Parisien souffre d’une rupture totale, ce qui engendrerait évidemment une très longue absence. Ces dernières heures, L’Equipe indiquait qu’une absence d’au moins six mois, soit environ jusqu’en mai, était redoutée par le Paris Saint-Germain. On en saura plus dans les prochaines heures. Le joueur devrait passer un IRM.