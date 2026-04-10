L1 : l’OM domine Metz et retrouve provisoirement le podium

Défait par l’AS Monaco le week-end dernier, l’Olympique de Marseille se devait de l’emporter, ce vendredi soir, face au FC Metz en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Après la victoire surprise du Paris FC contre les Asémistes (4-1), les hommes d’Habib Beye avaient une belle opportunité de recréer l’écart sur leur récent bourreau et surtout de regrimper provisoirement sur le podium. Pour cette affiche, les Phocéens se présentaient en 3-4-2-1 avec le retour de Greenwood associé à Gouiri et Aubameyang sur le front de l’attaque. En face, les Grenats, qui restaient sur deux nuls, optaient eux pour un 4-2-3-1 où Diallo officiait en pointe. Et les Marseillais ne tardaient pas à se montrer dangereux… Profitant des erreurs individuelles messines, les Phocéens se procuraient une première énorme occasion mais Aubameyang, auteur d’une frappe trop molle, ne punissait pas la terrible bévue de Sané (8e).

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Le Gabonais allait pourtant se faire pardonner quelques minutes plus tard sur une nouvelle passe totalement manquée de Touré. Au terme d’un contre splendide, l’ancien joueur du Borussia Dortmund trompait Pape Sy d’une magnifique frappe dans la lucarne (1-0, 13e). En difficulté, le FC Metz subissait la pression olympienne et passait tout proche de la correctionnelle. Sur une nouvelle projection rapide de l’OM, Gouiri, servi par Greenwood, était trouvé en position idéale au coeur de la surface mais le buteur algérien manquait le cadre (21e). Dominateur, Marseille poursuivait son entreprise et passait proche du break à plusieurs reprises, à l’instar des frappes de Greenwood (30) et Gouiri (31e). Dans un fauteuil, le club phocéen pensait enfin doubler la mise mais le but d’Aubameyang, servi par Timber dans le dos de la défense, était refusé pour une position de hors-jeu (33e).

L’OM se relance

De retour sur les pelouses, Greenwood continuait lui de faire mal aux défenseurs messins mais Sy restait vigilant (39e). Malgré une domination XXL, l’OM se faisait une grosse frayeur juste avant la pause après une frappe de Hein qui touchait le poteau de Rulli (44e). Au retour des vestiaires, la rencontre s’enflammait un peu plus. Sur un corner de Hein, repoussé par la défense, Greenwood progressait jusqu’au milieu de terrain puis glissait le ballon en profondeur, plein axe, à Paixao, qui lobait Sy d’un ballon piqué du droit à l’entrée de la surface (2-0, 48e). Break fait, l’OM pensait avoir fait le plus dur mais Tsitaichvili redonnait espoir aux Grenats dans la foulée. Profitant du laxisme de la défense marseillaise et d’une réussite certaine, le milieu géorgien de 25 ans réduisait la marque d’une frappe déviée (2-1, 49e). Toujours pas à l’abri, l’OM repartait à l’attaque mais tombait sur un très grand Sy (58e, 59e).

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Sauvé par son portier, le FC Metz ne lâchait rien et frôlait l’égalisation mais Rulli veillait au grain en sortant parfaitement dans les pieds de Deminguet (62e). Dans la dernière demi-heure, l’OM poussait encore mais manquait de réussite. Greenwood (64e), Gouiri (65e) ou encore Paixao (67e) ne trouvaient pas le cadre. Si Traoré et Nnadi faisaient ensuite leur entrée en jeu, Metz continuait de jouer sa carte à fond mais c’est finalement Traoré qui scellait la victoire de l’OM sur un service parfait de Gouiri (3-1, 90+3e). Avec cette précieuse victoire (3-1), l’OM retrouve provisoirement le podium en attendant les autres rencontres de cette journée. De son côté, Metz, plus que jamais lanterne rouge, file un peu plus vers la Ligue 2…