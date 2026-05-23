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CdM 2026 : Odsonne Édouard justifie son refus de rejoindre Haïti

Par Allan Brevi
1 min.
Odsonne Edouard, buteur avec le RC Lens @Maxppp

Longtemps annoncé dans les discussions autour d’un possible choix de sélection, Odsonne Édouard se retrouvait face à une réflexion importante concernant son avenir international. Passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France, des U16 jusqu’aux Espoirs, l’attaquant de Lens n’a jamais eu l’occasion de franchir le cap avec les A, malgré des parcours prometteurs aux côtés de joueurs comme Nkunku, Upamecano ou encore Tchouaméni. En octobre 2025, il confiait encore dans L’Équipe qu’il n’écartait aucune option, y compris celle de représenter Haïti, tout en gardant en tête le rêve tricolore.

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Odsonne Edouard ne jouera pas la Coupe du monde avec Haïti 🇭🇹, car il attend l'EDF 🇫🇷 ? "Non, je ne me sentais pas légitime de jouer cette Coupe du monde car les joueurs se sont battus pour se qualifier et je n'allais pas arriver à la dernière minute pour profiter de cette CM"
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Mais après le sacre du RC Lens en Coupe de France ce vendredi soir, le joueur a clarifié sa position avec une prise de parole forte, mettant fin aux spéculations. Interrogé sur la possibilité de rejoindre la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde, il a expliqué : « non, je ne me sentais pas légitime de jouer cette Coupe du monde car les joueurs se sont battus pour se qualifier et je n’allais pas arriver à la dernière minute pour profiter de ce Mondial ». Une déclaration qui ferme donc la porte à un départ opportuniste et confirme une forme de loyauté envers le parcours de la sélection haïtienne, tout en laissant toujours ouverte, l’ambition de continuer à viser l’équipe de France.

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