Pourquoi Liverpool ne peut pas accueillir le Real Madrid en Ligue des Champions

C’est l’une des règles méconnues de la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, en place depuis deux ans. Jeudi, on découvrira le calendrier de chacune des 36 équipes engagées en phase de ligue. Mais on sait déjà qu’il n’y aura pas de Liverpool-Real Madrid.

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En effet, le règlement stipule que « si des équipes qui se sont déjà affrontées lors de la phase de groupes de l’UEFA Champions League lors de la saison 2024/25 sont à nouveau tirées au sort l’une contre l’autre, avec la même équipe à domicile, lors de la phase de groupes de l’UEFA Champions League lors de cette saison 2025/26, ces équipes ne pourront pas être tirées au sort l’une contre l’autre avec la même équipe à domicile lors de la saison 2026/27. » Or, Liverpool a accueilli à deux reprises le Real Madrid lors des deux dernières saisons, avec à chaque fois une victoire à la clé. Si le tirage attribue le Real Madrid à Liverpool jeudi, alors ce sera forcément à Santiago Bernabeu.