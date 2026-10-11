« Vos milices répriment, notre jeunesse résiste » : les Ultras du PSG font réagir la classe politique en France

Alors que le Paris Saint-Germain recevait Le Mans pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, le Collectif Ultras Paris (CUP) a profité de la rencontre pour afficher son soutien au mouvement étudiant qui secoue actuellement la France. Dans le Virage Auteuil, les supporters parisiens ont déployé une immense banderole au message sans équivoque : « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste ». Une prise de position politique assumée, alors que les mobilisations lycéennes se multiplient depuis la mi-septembre pour dénoncer le manque de moyens dans les établissements scolaires, les classes surchargées, les bâtiments dégradés et les absences d’enseignants. Initialement parties de la région parisienne, ces contestations ont progressivement gagné de nombreuses villes françaises, avec des blocages de lycées et des manifestations réunissant des milliers de jeunes. Le mouvement a pris une nouvelle ampleur le 6 octobre, journée de mobilisation nationale qui a rassemblé 266 000 personnes selon les chiffres officiels, tandis que les organisateurs avançaient un bilan bien supérieur. Au-delà des revendications éducatives, les manifestants dénoncent également les interventions des forces de l’ordre et réclament que les violences policières présumées fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Une colère qui a désormais largement dépassé les grilles des établissements scolaires pour s’inviter jusque dans les tribunes du football français. Car ces dernières semaines, plusieurs interventions policières controversées ont alimenté les tensions.

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Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont notamment suscité l’indignation après des incidents impliquant des mineurs lors de blocages ou de rassemblements. Au 9 octobre, le ministère de l’Intérieur faisait état de 24 enquêtes ouvertes par l’IGPN depuis le début du mouvement lycéen. Le gouvernement a appelé au dialogue tout en condamnant les violences commises contre les forces de l’ordre. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a reconnu que « la colère des jeunes ne vient pas de nulle part », promettant de premières décisions à la fin du mois d’octobre. Malgré ces annonces, la mobilisation doit se poursuivre dans les prochains jours, avec un nouveau rendez-vous fixé au 17 octobre par plusieurs soutiens du mouvement. C’est dans ce climat que le CUP a choisi de faire passer son message au Parc des Princes. Mais la réaction de la sécurité du stade a rapidement transformé cette initiative en incident majeur. La banderole a été retirée peu après son déploiement, avant de réapparaître brièvement puis d’être de nouveau enlevée. En signe de protestation, les ultras ont alors quitté le Virage Auteuil et rejoint les coursives, boycottant une partie de la première période. Ils ont finalement retrouvé leur tribune après la pause, scandant notamment « Liberté pour les ultras ».

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La gauche félicite les supporters parisiens

Comme souvent lorsqu’un mouvement de supporters du PSG s’invite dans le débat public, la séquence a rapidement suscité des réactions au sein de la classe politique. Plusieurs élus de gauche ont apporté leur soutien aux ultras parisiens, saluant leur solidarité avec les lycéens mobilisés et voyant dans cette initiative un prolongement des contestations observées dans la rue. Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a ainsi réagi sur X en saluant une banderole déployée « en soutien à la mobilisation étudiante ». Il en a profité pour appeler à une mobilisation le 17 octobre, évoquant une « convergence des luttes et des générations » et invitant les manifestants à unir leurs forces. L’élu, qui s’était déjà illustré lors de rassemblements de lycéens face aux forces de l’ordre, a ainsi inscrit le geste du CUP dans une dynamique plus large de contestation sociale. Dans le même esprit, Ian Brossat, sénateur de Paris et figure du Parti communiste français, a félicité les supporters parisiens avec un message sans ambiguïté. « Bravo pour ce soutien au mouvement lycéen », a-t-il écrit sur le réseau social. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a, lui aussi, applaudi l’initiative, adressant ses félicitations aux ultras du PSG pour leur banderole en solidarité avec les lycéennes et les lycéens. « Des blocus jusqu’aux tribunes, unis face à la répression du mouvement social. Tout mon soutien ! », a-t-il ajouté.

Une banderole déployée à Auteuil en soutien à la mobilisation étudiante ! ✊ Rendez-vous le 17 octobre pour une mobilisation et une convergence des luttes et des générations hors norme. Ensemble, faisons entendre nos voix, unissons nos forces et nos espoirs pour faire renaître l’Espoir ! La suite après cette publicité #PSGLMFC @franceinfo— Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 10, 2026

Une autre élue présente au Parc des Princes a également réagi à cette séquence, en prenant soin de saluer les deux équipes. Imane Bounouh, conseillère municipale d’opposition au Mans, a félicité les joueurs parisiens tout en adressant un message de soutien aux supporters et aux visiteurs sarthois. « Bravo l’équipe et bravo les ultras pour le tifo en soutien aux lycéens, bravo à ceux qui ont fait le déplacement depuis Le Mans. Vive le foot populaire ! », a-t-elle publié. Cette réaction illustre la manière dont la mobilisation des tribunes peut rapidement dépasser le cadre sportif pour devenir un sujet de discussion politique. Le retrait de la banderole a également relancé les interrogations sur les limites de l’expression politique dans les stades, notamment lorsque les messages visent directement l’action des pouvoirs publics et des forces de l’ordre. Pour les élus qui ont pris la parole, le geste du CUP représente avant tout une marque de solidarité avec une jeunesse mobilisée et un mouvement social dont les revendications ne se limitent plus aux conditions d’étude.

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La députée de La France insoumise, Ersilia Soudais, a également apporté son soutien aux supporters parisiens. « Fière des supporters du PSG. Oui, le sport, c’est politique ! », a-t-elle écrit sur X. Une réaction qui s’inscrit dans la lignée des prises de position de plusieurs élus de gauche, prompts à saluer l’engagement des ultras en faveur du mouvement lycéen. Avec cette nouvelle sortie, la banderole du Virage Auteuil dépasse encore un peu plus le cadre du football et s’invite au cœur du débat public. Reste que cet épisode soulève aussi une question centrale pour les clubs et les organisateurs de compétitions, celle de la place accordée aux messages politiques dans les enceintes sportives. Au Parc des Princes, la décision de retirer la banderole a provoqué une réaction immédiate des supporters et suscité des soutiens publics d’élus de gauche. À l’heure où les mobilisations lycéennes doivent se poursuivre, cette séquence risque de faire couler bvaeucoup d’encre dans les prochaines heures, à droite comme à gauche de l’échiquier.