CdM 2022, EdF : Didier Deschamps revient sur la gestion des malades

Raphaël Varane, Ibrahima Konaté ou encore Kinglsey Coman... Avant de retrouver l'Argentine en finale de la Coupe du monde, l'équipe de France doit gérer un premier problème qui touche plusieurs de ses joueurs : le dénommé virus du chameau. Présent en conférence de presse, ce samedi matin, Didier Deschamps est d'ailleurs revenu sur la difficile gestion de ses malades.

«C'est un sujet qui vous intéresse, je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès. C'est évidemment une situation... Si elle avait pu ne pas exister ce serait mieux, mais on gère au mieux», a ainsi lancé le coach tricolore. Même son de cloche, quelques minutes plus tôt, lorsque Hugo Lloris faisait face aux journalistes : «le virus, on n'est jamais préparés à ce genre de choses. On essaie de se préparer de la meilleure des façons, tout simplement. Ce sont des aléas auxquels on était pas forcément préparés, mais ça n'enlève rien à l'excitation qu'on peut avoir».