LOSC : l’hommage symbolique envers Bruno Génésio

C’est la séquence touchante de cette 29e journée de Ligue 1. Lors de la rencontre entre Toulouse et Lille, les joueurs du club nordiste se sont unis dans un moment de profonde émotion autour de leur entraîneur, Bruno Genesio, endeuillé par le décès de son père il y a quelques jours.

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Dans ce contexte délicat, les Dogues ont tenu à lui apporter leur soutien juste après le but de Thomas Meunier (23e), en se rassemblant autour de lui pendant plusieurs secondes. Une scène marquante au Stadium, qui a illustré la force du lien entre le staff et les joueurs lillois.