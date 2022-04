Serie A : l'AC Milan arrache la victoire à Rome face à la Lazio

Après la victoire de l'Inter Milan face à l'AS Rome samedi soir (3-1), le deuxième choc entre Lombards et Latins voyait s'opposait l'AC Milan et la Lazio au Stadio Olimpico. Une échéance importante pour la course au titre côté Rossoneri, à un point du leader et rival nerazzurro. De son côté, les Romains avaient à cœur de s'imposer et ainsi passer devant son éternel ennemi à la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Mais très vite dans la rencontre, Ciro Immobile réveillait le public laziale dès la 4e minute, bien servi par Sergej Milinković-Savić, dans la surface (1-0, 4e). Les hommes de Stefano Pioli dominaient ensuite dans le jeu et les occasions, avant de concrétiser cet ascendant en seconde période grâce à son numéro 9, Olivier Giroud, trouvé par l'ancien Lillois Rafael Leão (1-1, 50e). Entré en jeu, Zlatan Ibrahimovic délivrait sa 3e passe décisive de la saison pour Sandro Tonali, qui trompait Thomas Strakosha dans le temps additionnel. Un succès important (2-1) pour les Rouge-et-Noir, qui reprennent leur trône de leader avant le match en retard de l'Inter à Bologne ce mercredi, la Lazio reste 6e.