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Ligue des Champions

PSG - Arsenal : inquiétude pour Ousmane Dembélé, remplacé

Par Jordan Pardon
OUSMANE DEMBÉLÉ PARIS @Elhadjiloum

Des images qui ont dû donner des sueurs froides à Didier Deschamps. Titulaire et même buteur ce samedi soir lors de la finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, Ousmane Dembélé a dû laisser ses partenaires dans la fin du temps règlementaire.

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Incapable de sprinter, il a multiplié les signes de gêne au mollet en boitillant, laissant deviner qu’il ne pourrait pas poursuivre la rencontre. La question est désormais de savoir si l’international tricolore souffrait seulement de crampes, ou d’une réelle blessure musculaire à douze jours de la Coupe du Monde. Affaire à suivre.

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