YL : Clermont battu pour le premier match de Coupe d’Europe de son histoire

En dépit de la défaite, ce mercredi 28 octobre 2026 fera date dans l’histoire du Clermont Foot. Le club auvergnat a disputé aujourd’hui le premier match de Coupe d’Europe de son histoire, mais ce n’était évidemment pas son équipe première, avant-dernière de Ligue 2, qui était concernée. Ce sont bien les U19 clermontois qui étaient opposés ce midi au Legia Varsovie (Pologne), dans le cadre du Tour 2 de l’UEFA Youth League. Battus 3-1 malgré un but de Gharibian pour réduire l’écart (84e), les joueurs de Yohann Rangdet auront un match retour à disputer mercredi prochain à 19 heures au stade Montpied. L’équipe qui se qualifiera rejoindra le vainqueur de la double confrontation entre Hammarby (Suède) et Super Nova (Lettonie) pour ensuite rallier les 16es de finale et ainsi retrouver les 22 clubs qualifiés via la phase de Ligue (l’autre phase de qualification qui concerne donc les U19 du PSG, de Lille et de Lens).

La suite après cette publicité

Certains s’interrogeront forcément sur les raisons et les circonstances qui conduisent Clermont à disputer une Coupe d’Europe cette saison, alors on vous explique. Sacrés champions de leur poule de U19 Nationaux la saison passée, les Rouge & Bleu avaient ensuite atteint la finale du Championnat de France U19, s’inclinant 2-1 face au Paris Saint-Germain. Mais étant donné que les Parisiens étaient qualifiés d’office pour la phase de ligue de Youth League grâce aux performances de l’équipe professionnelle (les clubs de L1 qualifiés en Ligue des Champions voient automatiquement leur équipe U19 qualifiée pour la YL), ce sont les jeunes Clermontois qui ont récupéré le billet censé être attribué au champion de France U19.