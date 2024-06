L’UNFP dévoile son encadrement pour préparer son équipe de joueurs libres

Chaque année durant l’été, l’UNFP lance son équipe pour la préparation des joueurs professionnels libres. L’UNFP Football Club se réunit dès lundi pour six semaines et demie de préparation. Sous la houlette du directeur Pascal Bollini, 25 participants pourront profiter des infrastructures et des séances quotidiennes d’entraînement mises en place par l’UNFP. Le syndicat des joueurs a dévoilé la composition de son staff pour cette 34e édition.

La suite après cette publicité

Avec un encadrement composé de Malik Couturier, Steven Pinto-Borges et Franck Signorino, les entraînements seront conduits par Damien Ott. L’ancien entraîneur de l’US Avranches aura autour de lui Jean-Jacques Pierre (adjoint) et André Biancarelli (entraîneur des gardiens). Les matchs sont ouverts aux recruteurs, aux scouts et autres membres de clubs qui pourraient être intéressés.